Проверьте привязку транспортной карты к цифровому пропуску

С 15 апреля проезд на общественном транспорте Москвы только по пропускам. С 22 апреля их проверка будет автоматизирована с помощью транспортных и социальных карт. Нарушение влечет наложение штрафа в размере 4 000 рублей, повторное нарушение — 5 000 рублей**

Для проезда в общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск и указать номер карты «Тройка»/социальной карты и ввести номер удостоверения.

Пожалуйста, добавьте Вашу карту к имеющемуся пропуску, если планируете пользоваться общественным транспортом. Это можно сделать:

Поездки по карте можно совершать не менее чем через 5 часов с момента ее прикрепления к пропуску. Проверить статус карты можно здесь

Карту можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов метро, киосках «Мосгортранс», а также в железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером.

В кассах, автоматах по продаже билетов, агентов и через приложение «Метро Москвы».

С 21 апреля временно будет приостановлена продажа, а с 22 апреля и возможность прохода по «бумажным» билетам. Также на турникетах нельзя будет оплатить проезд банковской картой или мобильным телефоном.

При обращении в метро или Мосгортранс не ранее 1 мая, владельцы «бумажных» проездных билетов, которыми они не смогли воспользоваться в период с 22.04.20 по 01.05.20 будут компенсированы в соответствии с Указом Мэра Москвы.

Метро продолжает работать в режиме рабочего дня. При этом, поездки возможны только по карте «Тройка» или социальной карте. Номер карты необходимо указать при оформлении пропуска. Продажа других видов билетов, а также проход по банковским картам приостановлены.

Нарушение влечет наложение штрафа в размере 4 000 рублей, повторное нарушение — 5 000 рублей**

*Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ «Об утверждении Порядка оформления цифровых пропусков для передвижения на территории Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве»

** статья 3.18.1 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе Москве»